В Москве зарегистрировано 5714 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 5714, Подмосковье - 822, Санкт-Петербурге - 226. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса в Коммунарке

Всего в стране за минувшие сутки подтверждено 10 102 заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. 95 пациентов скончались, 52 из них в Москве.

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объяснила, почему в России наблюдается низкая смертность среди пациентов с COVID-19 в сравнении с другими странами.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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