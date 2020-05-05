В Москве зарегистрировано 5714 случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего в стране за минувшие сутки подтверждено 10 102 заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. 95 пациентов скончались, 52 из них в Москве.

Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объяснила, почему в России наблюдается низкая смертность среди пациентов с COVID-19 в сравнении с другими странами.







