При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир авиакорпуса Северного флота

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота ВМФ генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб при крушении самолета Ан-26 в Крыму. Об этом заявил глава Мурманской области Андрей Чибис, передает РИА Новости.

На совещании губернатор напомнил, что на минувшей неделе в Крыму разбилось воздушное судно с воинами-североморцами.

«Среди них... командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней», — рассказал глава области.

Ранее в Крыму потерпел крушение Ан-26, который выполнял плановый перелет. Находившиеся на борту шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
