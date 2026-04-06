При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир авиакорпуса Северного флота
Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота ВМФ генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб при крушении самолета Ан-26 в Крыму. Об этом заявил глава Мурманской области Андрей Чибис, передает РИА Новости.
На совещании губернатор напомнил, что на минувшей неделе в Крыму разбилось воздушное судно с воинами-североморцами.
«Среди них... командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы виделись за несколько дней», — рассказал глава области.
Ранее в Крыму потерпел крушение Ан-26, который выполнял плановый перелет. Находившиеся на борту шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Число пострадавших после атаки БПЛА в Новороссийске выросло до десяти
- Украина атаковала две ТЭС в ДНР
- Разработчик сайта Кремля: Роскомнадзор достиг «технического предела» в борьбе с Telegram
- При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир авиакорпуса Северного флота
- Слишком очевидно: Кто и зачем готовил диверсию в Сербии у «Турецкого потока»
- ФСБ: Задержан россиянин, планировавший теракт против курского чиновника
- «Не хотела публичности»: Поклонская объяснила молчание после начала СВО
- Депутат Нилов рассказал, кто может получать две пенсии
- ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР
- Посольство: Более 50 россиян отбывают наказание во Франции