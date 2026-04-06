«Ситуация меняется каждый день, еще какое-то время назад говорилось, что использование VPN не будет являться каким-то нарушением. Сейчас ситуация кардинально поменялась, государство борется с VPN, ограничивает пользователей. Люди используют бесплатные и платные варианты. В дальнейшем необходимо будет отключать VPN при использовании российских сервисов и ресурсов. iOS – это закрытая экосистема, компания не дает возможности мониторить что-то извне. Поэтому операторам будет не так просто получать данные владельцев айфонов. Но в целом операторы видят, какой трафик потребляют их пользователи, могут его тарифицировать. У бизнеса есть инструменты частично для всего этого. Но сейчас речь идет не о бизнесе, компании не пошли бы сами на такие меры, но отказаться от этого они не могут. Будет так, как будет», - рассказал он.

Операторы связи и компании по обмену трафиком уже поднимают цены на свои услуги в связи с использованием абонентами VPN, и заявления о росте цен продолжатся. Об этом НСН рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

