Охота за VPN: Россиян предупредили о новых тарифах на связь
Операторы связи видят, какой трафик потребляют их пользователи, поэтому могут его тарифицировать, заявил НСН Денис Кусков.
Россиянам придется отключать VPN при использовании российских сервисов и ресурсов, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Минцифры направило крупнейшим интернет-компаниям («Сберу», «Яндексу», VK, Wildberries, Ozon, Avito) рекомендации, в которых указало на «существенное ограничение» поиска VPN на iPhone. Причина в том, что iOS не позволяет сторонним сервисам собирать информацию из других приложений, пишет РБК. При этом компании, которые проигнорируют поиск и блокировку пользователей с VPN, рискуют лишиться льгот и места в «белых списках». Им придется определять IP-адрес устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных IP-адресов. Кусков подчеркнул, что компании будут вынуждены пойти на все требования.
«Ситуация меняется каждый день, еще какое-то время назад говорилось, что использование VPN не будет являться каким-то нарушением. Сейчас ситуация кардинально поменялась, государство борется с VPN, ограничивает пользователей. Люди используют бесплатные и платные варианты. В дальнейшем необходимо будет отключать VPN при использовании российских сервисов и ресурсов. iOS – это закрытая экосистема, компания не дает возможности мониторить что-то извне. Поэтому операторам будет не так просто получать данные владельцев айфонов. Но в целом операторы видят, какой трафик потребляют их пользователи, могут его тарифицировать. У бизнеса есть инструменты частично для всего этого. Но сейчас речь идет не о бизнесе, компании не пошли бы сами на такие меры, но отказаться от этого они не могут. Будет так, как будет», - рассказал он.
Операторы связи и компании по обмену трафиком уже поднимают цены на свои услуги в связи с использованием абонентами VPN, и заявления о росте цен продолжатся. Об этом НСН рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Горячие новости
