Роскомнадзор: Система противодействия DDoS-атакам отразила 38 тыс. кибератак
Российская Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила почти 40 тысяч кибератак на государственные ресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Как отметили в ведомстве, на мониторинге системы находятся почти 14 тысяч важных госресурсов и 1,6 тысячи организаций.
«На данный момент система успешно отразила свыше 38 тыс. кибератак, обеспечив бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры», - указано в сообщении.
Кроме того, в Роскомнадзоре рассказали, что в феврале и марте Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зарегистрировал кратное увеличение числа DDoS-атак на государственные информационные ресурсы. Их количество возросло с 350 атак в неделю в среднем до 949 в пиковый период.
По данным ведомства, наиболее продолжительной атаке - 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток) непрерывно - подверглась инфраструктура одной из коммерческих организаций.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в интервью НСН отметил, что целью кибератак на компании РФ является не шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры.
Горячие новости
- ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на инфраструктуру ДНР
- В Новороссийске 25 домов повреждены после атаки ВСУ
- В Иране заявили о гибели главы разведки КСИР
- «Излишний вес и вредные привычки»: Почему не высыпаются россияне
- Договор об отмене виз между РФ и Саудовской Аравией вступит в силу в мае
- Выживет сильнейший: В Госдуме раскрыли детали нового закона о крипте
- США стали основным источником киберагрессии на инфраструктуру РФ
- СМИ: Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции
- Роскомнадзор: Система противодействия DDoS-атакам отразила 38 тыс. кибератак
- Охота за VPN: Россиян предупредили о новых тарифах на связь