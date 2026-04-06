Роскомнадзор: Система противодействия DDoS-атакам отразила 38 тыс. кибератак

Российская Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила почти 40 тысяч кибератак на государственные ресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Как отметили в ведомстве, на мониторинге системы находятся почти 14 тысяч важных госресурсов и 1,6 тысячи организаций.

«На данный момент система успешно отразила свыше 38 тыс. кибератак, обеспечив бесперебойную работу критически важной ИТ-инфраструктуры», - указано в сообщении.

Кроме того, в Роскомнадзоре рассказали, что в феврале и марте Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зарегистрировал кратное увеличение числа DDoS-атак на государственные информационные ресурсы. Их количество возросло с 350 атак в неделю в среднем до 949 в пиковый период.

По данным ведомства, наиболее продолжительной атаке - 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток) непрерывно - подверглась инфраструктура одной из коммерческих организаций.

Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в интервью НСН отметил, что целью кибератак на компании РФ является не шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры.

