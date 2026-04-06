Договор об отмене виз между РФ и Саудовской Аравией вступит в силу в мае

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 11 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В соответствии с договоренностью граждане РФ смогут въезжать на территорию Саудовской Аравии без виз и оставаться в стране непрерывно либо суммарно не более 90 дней за календарный год, пишет RT.

При этом россиянам, которые следуют в Саудовскую Аравию для трудовой деятельности, получения образования, проживания, совершения хаджа или умры придется получать соответствующие визы.

Аналогичные права предоставляются гражданам королевства при посещении России.

В декабре прошлого года РФ и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для граждан со всеми видами паспортов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

