Договор об отмене виз между РФ и Саудовской Аравией вступит в силу в мае
Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 11 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В соответствии с договоренностью граждане РФ смогут въезжать на территорию Саудовской Аравии без виз и оставаться в стране непрерывно либо суммарно не более 90 дней за календарный год, пишет RT.
При этом россиянам, которые следуют в Саудовскую Аравию для трудовой деятельности, получения образования, проживания, совершения хаджа или умры придется получать соответствующие визы.
Аналогичные права предоставляются гражданам королевства при посещении России.
В декабре прошлого года РФ и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для граждан со всеми видами паспортов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
