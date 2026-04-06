Число пострадавших после атаки БПЛА в Новороссийске выросло до десяти

Десять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом

«Утром в медучреждения Новороссийска обратились еще два человека», - указали в ведомстве.

Оперштаб напомнил, что ранее в медучреждения госпитализировали восемь раненых. В числе пострадавших двое детей, пишет RT.

Ранее Новороссийск подвергся атаке ВСУ, были повреждены шесть многоквартирных домов, а также два частных.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
