Украина атаковала две ТЭС в ДНР
6 апреля 202610:38
Украина в воскресенье предпринимала попытки атаковать две тепловые электростанции в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин.
«Беспилотники летели в направлении Старобешевской ТЭС, Зуевской ТЭС», — отметил политик.
Накануне стало известно, что из-за атаки ВСУ без электроэнергии остались более 500 тысяч жителей в разных городах ДНР. Специалисты вели восстановительные работы, используя резервные схемы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Охота за VPN: Россиян предупредили о новых тарифах на связь
- Число пострадавших после атаки БПЛА в Новороссийске выросло до десяти
- Украина атаковала две ТЭС в ДНР
- Разработчик сайта Кремля: Роскомнадзор достиг «технического предела» в борьбе с Telegram
- При крушении Ан-26 в Крыму погиб командир авиакорпуса Северного флота
- Слишком очевидно: Кто и зачем готовил диверсию в Сербии у «Турецкого потока»
- ФСБ: Задержан россиянин, планировавший теракт против курского чиновника
- «Не хотела публичности»: Поклонская объяснила молчание после начала СВО
- Депутат Нилов рассказал, кто может получать две пенсии
- ВСУ атаковали шахту «Белореченская» в ЛНР