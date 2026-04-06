Украина атаковала две ТЭС в ДНР

Украина в воскресенье предпринимала попытки атаковать две тепловые электростанции в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин.

«Беспилотники летели в направлении Старобешевской ТЭС, Зуевской ТЭС», — отметил политик.

Накануне стало известно, что из-за атаки ВСУ без электроэнергии остались более 500 тысяч жителей в разных городах ДНР. Специалисты вели восстановительные работы, используя резервные схемы, пишет Ura.ru.

