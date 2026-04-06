Выживет сильнейший: В Госдуме раскрыли детали нового закона о крипте
Законодательное регулирование криптовалют позволит использовать эти инструменты на международном уровне без «жестких ограничений» других стран, заявил НСН Анатолий Аксаков.
На первом этапе государственного регулирования криптовалют нужны жесткие ограничения, чтобы неквалифицированные инвесторы не попали в тяжелую ситуацию, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН.
Большинство криптообменников в России будут вынуждены закрыться, а россиянам, использующим крипту за рубежом, придётся ужать расходы. Всё из-за нового законопроекта о криптовалютах, пишет Baza. В Госдуму внесён законопроект, запрещающий сделки с криптовалютами без участия регулируемых посредников (биржи, брокеры, депозитарии). Для неквалифицированных инвесторов вводят ограничения: покупка не более 300 тыс. руб. в год. Отмечается, что в России до 20 млн пользователей крипты, а квалифицированных инвесторов — не больше миллиона. Аксаков объяснил, почему вводятся такие ограничения.
«Если криптобиржа будет предлагать выигрышные условия для участников рынка, она останется. Это рынок, выживет сильнейший. Что касается 300 тысяч рублей в год, будем обсуждать эту цифру. Но на первом этапе нужны такие ограничения, чтобы неквалифицированные инвесторы не попали в тяжелую ситуацию. Многие теряют, стремясь много заработать, оставляют фактически семьи без денег. Поэтому на начальном этапе ограничения необходимы. Я не могу сказать, что регулирование драконовское, которое не позволяет войти на этот рынок», - отметил он.
По его словам, законодательное регулирование криптовалют позволит использовать эти инструменты на международном уровне без «жестких ограничений» других стран.
«Мир этим живет, Россия не исключение, поэтому необходимо организовать оборот подобных инструментов на законодательной основе. Экспериментальный вариант с ограниченным числом участников показал, что такие ограничения не работают, необходимо сделать федеральное регулирование, позволяющее любому желающему работать на этом рынке. Нам отставать нельзя, нужно брать все плюсы от этих инструментов. Криптовалюта позволяет обходить санкционное давление. Американцы и регуляторы других стран стремятся контролировать этот рынок, влиять на него. А реестр позволяет обходить жесткие ограничения недружественных стран. Нам уже поступили сигналы о том, что западные страны готовы работать с Россией на этом рынке», - добавил собеседник НСН.
Ранее экономист Никита Масленников заявил, что регулирование криптовалют в России может ускорить развитие цифровых финансовых технологий и повысить эффективность расчетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
