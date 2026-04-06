СМИ: Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции

Кубу обеспечат электричеством за счет турецкой плавучей электростанции. Об этом пишет газета Türkiye.

По ее данным, остров, столкнувшийся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать энергию благодаря станции «Белгин Султан». Судно уже пришвартовалось в Гаване.

Отмечается, что плавучая электростанция начала обеспечивать значительную часть населения электричеством на фоне сбоев в кубинской энергосети.

Между тем Россия поставила на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти в рамках гуманитарной помощи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

