СМИ: Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции
6 апреля 202611:42
Кубу обеспечат электричеством за счет турецкой плавучей электростанции. Об этом пишет газета Türkiye.
По ее данным, остров, столкнувшийся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать энергию благодаря станции «Белгин Султан». Судно уже пришвартовалось в Гаване.
Отмечается, что плавучая электростанция начала обеспечивать значительную часть населения электричеством на фоне сбоев в кубинской энергосети.
Между тем Россия поставила на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти в рамках гуманитарной помощи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на инфраструктуру ДНР
- В Новороссийске 25 домов повреждены после атаки ВСУ
- В Иране заявили о гибели главы разведки КСИР
- «Излишний вес и вредные привычки»: Почему не высыпаются россияне
- Договор об отмене виз между РФ и Саудовской Аравией вступит в силу в мае
- Выживет сильнейший: В Госдуме раскрыли детали нового закона о крипте
- США стали основным источником киберагрессии на инфраструктуру РФ
- СМИ: Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции
- Роскомнадзор: Система противодействия DDoS-атакам отразила 38 тыс. кибератак
- Охота за VPN: Россиян предупредили о новых тарифах на связь