США стали основным источником киберагрессии на инфраструктуру РФ
6 апреля 202611:52
Главным источником киберагрессии на российскую инфраструктуру в марте стали США. Об этом заявил Роскомнадзор.
Федеральная служба привела данные мониторинга за 16-22 марта.
«Основным источником киберагрессии остаются США (37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%)», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила более 38 тысяч кибератак на российские ресурсы.
