США стали основным источником киберагрессии на инфраструктуру РФ

Главным источником киберагрессии на российскую инфраструктуру в марте стали США. Об этом заявил Роскомнадзор.

Федеральная служба привела данные мониторинга за 16-22 марта.

«Основным источником киберагрессии остаются США (37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%)», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила более 38 тысяч кибератак на российские ресурсы.

ФОТО: ТАСС
