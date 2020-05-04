Инфекционист Минздрава объяснила низкую смертность от COVID-19 в РФ

По словам Малинниковой, в России сегодня вовремя обнаруживают новые случаи заражения, поэтому медики успевают оказать лечение. Она отметила, что это связано с тем, что россияне сами при первых признаках оперативно обращаются за медпомощью.

Малинникова добавила, что сегодня в России смертность (соотношение числа умерших к численности населения) от COVID-19 равна 5,5 случая на миллион человек. Инфекционист отметила, что показатель этот растет медленнее по сравнению с европейскими государствами.

По последним данным оперштаба, в РФ зафиксировано 145 286 случаев заражения коронавирусом, 1356 пациентов скончались, более 18 тысяч вылечились. Согласно Весмирной организации здравоохранения, в мире число заразившихся человек составило более 3,3 млн, из которых умерли 240 тысяч.

