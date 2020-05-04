Инфекционист Минздрава объяснила низкую смертность от COVID-19 в РФ

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова объяснила, почему в России наблюдается низкая смертность среди пациентов с COVID-19 в сравнении с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Малинниковой, в России сегодня вовремя обнаруживают новые случаи заражения, поэтому медики успевают оказать лечение. Она отметила, что это связано с тем, что россияне сами при первых признаках оперативно обращаются за медпомощью.

Малинникова добавила, что сегодня в России смертность (соотношение числа умерших к численности населения) от COVID-19 равна 5,5 случая на миллион человек. Инфекционист отметила, что показатель этот растет медленнее по сравнению с европейскими государствами.

По последним данным оперштаба, в РФ зафиксировано 145 286 случаев заражения коронавирусом, 1356 пациентов скончались, более 18 тысяч вылечились. Согласно Весмирной организации здравоохранения, в мире число заразившихся человек составило более 3,3 млн, из которых умерли 240 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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