У Павла Дурова есть инструменты, которые могут усложнить меры Роскомнадзора по блокировке Telegram. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал помогать заблокированным россиянам. В своих соцсетях он написал, что Telegram будет продолжать адаптироваться, осложняя обнаружение и блокировку своего трафика. Так, по его словам, вопреки ограничениям, 65 млн жителей России продолжают каждодневно пользоваться мессенджером. Геллер отметил, что некоторые ходы у Дурова действительно остались.