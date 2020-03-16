Собянин расширил меры противодействия распространению коронавируса

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет поводов для введения чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Также он подчеркнул, что пока рано делать выводы об эффективности принимаемых в России превентивных мер в связи с распространением инфекции.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в беседе с НСН согласился с Песковым по поводу необоснованности введения ЧС в России по коронавирусу.

Однако ранее в понедельник, 16 марта, стало известно, что на меры по поддержке отраслей экономики и граждан в рамках борьбы в коронавирусом Россия потратит до 300 млрд рублей. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, подчеркнув, что это решение было принято правительством. Также известно, что премьер-министр возглавил координационный совет по борьбе с COVID-19. В него вошли глава ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова.

