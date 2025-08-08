СМИ: Пентагон сможет возвращать предназначенное Киеву оружие обратно в США

Пентагон изменил правила предоставления американского оружия Украине. Об этом сообщает CNN.

По данным СМИ, ведомство внесло в свою политику изменения, позволяющие возвращать обратно в запасы Соединенных Штатов оружие, предназначенное для Киева и созданное в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины». Отмечается, что решение было принято в июле.

«Хотя источники сообщают, что поставки оружия пока не прекратились, это положение может лишить Украину военной техники американского производства на миллиарды долларов», - говорится в материале.

Между тем в Пентагоне сообщили, что США произведут ракеты средней дальности AMRAAM на сумму до $3,5 млрд для Украины, Германии, Великобритании, Израиля и ряда других стран, пишет RT.

