При этом он посоветовал россиянам внимательно читать бумажные и электронные договоры, не ставя просто так галочки согласия.

В середине июня 2025 года команда исследователей Cybernews сообщила о самой крупной утечке данных в истории. Тогда в интернет слили 16 млрд паролей от Apple, Google, Telegram, запрещенных в России соцсетей и других сервисов, напоминает «Радиоточка НСН».

