Набиуллину призвали разобраться с банками, «сливающими» данные ботам
В договорах с банками может быть прописана передача персональных данных «всем, кому только можно», сказал в эфире НСН Алексей Койтов, призвав Центробанк проверить, что здесь не так.
Подписывая кредитные договоры с банками, россияне автоматически ставят «галочку» и разрешают им передавать свои данные другим компаниям, объяснил в интервью НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила, что банки «льют» персональные данные россиян компаниям, создающим так называемых «ботов пробива». По ее словам, в ряде банков это прописано в клиентских договорах. Койтов предупредил, что в таких случаях закон не нарушается.
«По закону они имеют право передавать персональные данные, если клиент подтвердил согласие. Когда человек оформляет заявку, текст согласия заранее подготовлен с передачей данных всем, кому только можно и нельзя. Потребитель не может сегодняшним днем выступить против передачи этих данных тем или иным компаниям, которые в этом соглашении прописаны. Там есть галочка "согласен", а если не согласен, ты не можешь пройти дальше. Если мы подаем заявку на кредит, нам дается форма на согласие по передаче персональных данных, а там список из 20 компаний, мы не можем от 10 из них отказаться, а с 10 согласиться. Либо мы на все соглашаемся, либо ни на что. Тут есть предмет для работы с банками и исправления этой порочной практики», - уверен эксперт.
Койтов предложил Центробанку в о главе с председателем Эльвирой Набиуллиной обратить внимание на эту проблему.
«Здесь есть предмет для проверки этих обстоятельств Центробанком, потому что, во-первых, это его поднадзорная сфера, а во-вторых, он постоянно бдит за соблюдением не просто формального закона, а интересов граждан. Этим занимается служба по защите прав потребителей финансовых услуг, она постоянно рассматривает жалобы граждан. Такая информация должна стать предметом их внимательной оценки, и уже по результатам этого можно будет сказать, правомерна эта практика или нет. Но навскидку мне кажется, что что-то здесь не так», - заключил собеседник НСН.
При этом он посоветовал россиянам внимательно читать бумажные и электронные договоры, не ставя просто так галочки согласия.
В середине июня 2025 года команда исследователей Cybernews сообщила о самой крупной утечке данных в истории. Тогда в интернет слили 16 млрд паролей от Apple, Google, Telegram, запрещенных в России соцсетей и других сервисов, напоминает «Радиоточка НСН».
