В РСТ не подтвердили данные о массовом отравлении россиян в Аланье

Данные о массовом отравлении российских туристов в турецкой Аланье не подтверждаются. Об этом заявил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов в беседе с RT.

«Информация об отравлении не подтверждается, обращений туристов страховые компании и туроператоры не фиксируют», — указал собеседник издания.

В союзе призвали проверять источники информации и не цитировать «сомнительные» ресурсы.

Ранее СМИ сообщили, что десятки туристов из РФ якобы отравились в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье. В то же время генконсульство России в Турции не получало соответствующих обращений от граждан.

