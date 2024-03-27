В Москве закрыли хостел, где жили обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Ранее в ходе допроса обвиняемых стало известно, что до теракта участники группы «15-20 дней, около месяца» жили вместе в хостеле на севере столицы.

По данным агентства, у хостела общий тамбур с адвокатской конторой. Девушка, вышедшая из конторы, рассказала корреспонденту РИА Новости о закрытии гостиницы и не стала отвечать на вопрос, когда хостел планируют открыть.

Отмечается, что указанные на сайтах мини-гостиницы контактные телефоны не работают.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате трагедии погибли 139 человек. По данным центра медицины катастроф, число пострадавших увеличилось до 360.

