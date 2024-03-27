В Москве закрыли хостел, где жили обвиняемые в теракте в «Крокусе»
Московский хостел, в котором жили исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», закрыт. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в ходе допроса обвиняемых стало известно, что до теракта участники группы «15-20 дней, около месяца» жили вместе в хостеле на севере столицы.
По данным агентства, у хостела общий тамбур с адвокатской конторой. Девушка, вышедшая из конторы, рассказала корреспонденту РИА Новости о закрытии гостиницы и не стала отвечать на вопрос, когда хостел планируют открыть.
Отмечается, что указанные на сайтах мини-гостиницы контактные телефоны не работают.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате трагедии погибли 139 человек. По данным центра медицины катастроф, число пострадавших увеличилось до 360.
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