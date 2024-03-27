Центр медицины катастроф: При теракте в «Крокусе» пострадали 360 человек

Число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье возросло до 360. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Пострадавшие при теракте в «Крокусе» начали получать выплаты

Ранее сообщалось, что в результате произошедшей 22 марта трагедии погибли 139 человек, пострадали 182.

«По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек», — рассказали в центре.

Отмечается, что в числе пострадавших 11 детей. Медики госпитализировали 92 человека, еще 63 выписали, 205 пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столичных больниц выписали 34 человека, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:ПострадавшиеМосковская ОбластьТеракт

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