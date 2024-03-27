В Подмосковье закрыли кафе подозреваемого в теракте в «Крокусе» Касимова

По данным агентства, все двери в заведение закрыты. Каких-либо предупреждающих табличек о режиме работы кафе не установлено. Также оказалась закрыта расположенная рядом баня. На ее двери прикреплен лист с надписью о том, что баня сегодня не работает. При этом предупреждение написано от руки и без указания даты.

Как рассказали работники близлежащих кафе, магазинов и шиномонтажной мастерской в беседе с корреспондентом РИА Новости, они не знали хозяина «Чайханы», большинство сотрудников не пользовались услугами заведения.

Ранее столичный Басманный суд арестовал Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», который сдавал квартиру обвиняемым в совершении преступления. По словам фигуранта, он не знал о планах злоумышленников. Известно, что Касимов — уроженец Киргизии с гражданством РФ, отмечает телеканал «360».

