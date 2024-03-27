В Подмосковье закрыли кафе подозреваемого в теракте в «Крокусе» Касимова
Кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе, которым, предположительно, владеет один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов, приостановило работу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, все двери в заведение закрыты. Каких-либо предупреждающих табличек о режиме работы кафе не установлено. Также оказалась закрыта расположенная рядом баня. На ее двери прикреплен лист с надписью о том, что баня сегодня не работает. При этом предупреждение написано от руки и без указания даты.
Как рассказали работники близлежащих кафе, магазинов и шиномонтажной мастерской в беседе с корреспондентом РИА Новости, они не знали хозяина «Чайханы», большинство сотрудников не пользовались услугами заведения.
Ранее столичный Басманный суд арестовал Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», который сдавал квартиру обвиняемым в совершении преступления. По словам фигуранта, он не знал о планах злоумышленников. Известно, что Касимов — уроженец Киргизии с гражданством РФ, отмечает телеканал «360».
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