В Москве зафиксирован суточный минимум смертей от COVID-19 за три месяца

В Москве впервые за три последних месяца зафиксировано минимальное суточное число смертей от COVID-19 — 58 человек.

Врач рассказал о влиянии иммунитета на коронавирус

Данные аккумулированы с открытых ресурсов Стопкоронавирус.рф , университета Хопкинса (США) и других.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, что ожидает стабилизации ситуации с коронавирусом к лету.

«Похоже, к этому идет. Власти ориентируются на кривую заболеваемости, которая радует. Трудно сказать, в силу каких причин это происходит, ведь на Западе ситуация хуже. Для меня это парадокс. Похоже, что ситуация стабилизируется. С учетом отечественных вакцин, которые я считаю неплохими, ситуация стабилизируется к лету. Поскольку летом вирусные заболевания теряют силу, то, наверное, мы снимем маски», - отметил он.


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ФОТО: РИА Новости
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