Врач рассказал о влиянии иммунитета на коронавирус

Нередко сильные здоровые люди могут переносить COVID-19 гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. сообщает «Прайм» со ссылкой на главного врача клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олега Серебрянского.

По его словам, прием БАДов, витаминов, специальные процедуры вряд ли сократят риск заражения коронавирусом.

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Серебрянский отметил важность того, что COVID-19 успешно учатся лечить, а набирающая обороты вакцинация позитивно влияет на снижение заболеваемости. Врач выразил надежду, что весна не принесет пик заболеваемости.

Жителям планеты грозит новая, более страшная пандемия, чем SARS-CoV-2. Она находится от людей «в двух мутациях», заявил в интервью URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.

По мнению специалиста, человечеству для спасения необходим новый универсальный препарат от гриппа. Разрабатывать его следует максимально быстро, потому что, когда начнется новая пандемия, не известно.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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