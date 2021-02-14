Врач рассказал о влиянии иммунитета на коронавирус
Нередко сильные здоровые люди могут переносить COVID-19 гораздо тяжелее, чем те, чей иммунитет низок. сообщает «Прайм» со ссылкой на главного врача клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олега Серебрянского.
По его словам, прием БАДов, витаминов, специальные процедуры вряд ли сократят риск заражения коронавирусом.
Серебрянский отметил важность того, что COVID-19 успешно учатся лечить, а набирающая обороты вакцинация позитивно влияет на снижение заболеваемости. Врач выразил надежду, что весна не принесет пик заболеваемости.
Жителям планеты грозит новая, более страшная пандемия, чем SARS-CoV-2. Она находится от людей «в двух мутациях», заявил в интервью URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.
По мнению специалиста, человечеству для спасения необходим новый универсальный препарат от гриппа. Разрабатывать его следует максимально быстро, потому что, когда начнется новая пандемия, не известно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru