В Москве выявлено 5667 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в стране подтверждены 10 817 случаев заболевания COVID-19.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил, что введение масочного и перчаточного режима для пребывания в общественных местах положительно повлияет на распространение коронавирусной инфекции. Он также отметил, что хорошо скажется на борьбу с эпидемией теплая погода.

