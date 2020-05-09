В Москве выявлено 5667 новых случаев заболевания коронавирусом
Самое большое число заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5667, а также в Подмосковье - 1075 и в Санкт-Петербурге - 425. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в стране подтверждены 10 817 случаев заболевания COVID-19.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил, что введение масочного и перчаточного режима для пребывания в общественных местах положительно повлияет на распространение коронавирусной инфекции. Он также отметил, что хорошо скажется на борьбу с эпидемией теплая погода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru