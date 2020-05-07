В РАН допустили, что пика COVID-19 в России не будет

Ярковыраженного пика инфицирования коронавирусом в России может вообще не настать, он будет сглаженным. ОТакую точку зрения высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Российской академии наук Василий Акимкин в эфире телеканала «Россия-24».

Как пояснил специалист, меры, которые российские власти и Роспотребнадзор приняли для борьбы с COVID-19, оказали значительное влияние на развитие эпидемии в плане её торможения. В противном случае рост и кривая инфицирования были бы абсолютно другими, приводит «Свободная пресса» мнение академика.

В результате, по словам эксперта, были выиграны 2 – 3 недели до пикового роста, поэтому непосредственно его можно и не ждать. Россия пройдёт эту фазу не столь заметно. По оценке Василия Акимкина, стабилизация ситуации по коронавирусу в России наступит в конце июня - начале июля. При этом он не исключает повторной волны COVID-19 осенью – зимой.

Эксперт также считает, что вакцина не ликвидирует инфекцию полностью, поскольку вирус будет мутировать, однако, так или иначе, часть населения выработает иммунитет к нему.

