В Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа
21 августа 202302:41
60% от месячной нормы августа - 47 мм осадков — выпало на главной метеостанции ВДНХ в Москве 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалист центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, это стало суточным рекордом для 20 августа с 1999 года. Прошлый рекорд по количеству осадков был установлен 20 августа 1999 года - 18,2 мм.
Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru