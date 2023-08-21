В Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа

60% от месячной нормы августа - 47 мм осадков — выпало на главной метеостанции ВДНХ в Москве 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалист центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

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По его словам, это стало суточным рекордом для 20 августа с 1999 года. Прошлый рекорд по количеству осадков был установлен 20 августа 1999 года - 18,2 мм.

Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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