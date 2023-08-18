«Придётся поёжиться!»: Вильфанд закрыл купальный сезон москвичей
Понедельник станет последним днем, когда в столице можно будет искупаться с удовольствием, на этом отдых на реках и озерах закончится, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд.
Ближайшие выходные поставят точку в купальном сезоне в Москве, а перед «бабьим летом» придется ощутить дискомфорт, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Пик жары пришелся в Москве на 5 и 6 августа, когда ринувшиеся на пляжи москвичи превратили их в мини-Сочи. При этом не удалось избежать жертв: утонули не менее десяти человек.
«Купальный сезон, конечно же, заканчивается. Это можно говорить совершенно определённо. Нынешние выходные будут последними - в понедельник еще можно будет искупаться с удовольствием, и всё. Дальше уже начнёт быстро охлаждаться температура воды, потому что ночные температуры будут низкие, от 10 до 14 градусов. Однако не нужно расстраиваться. Существует ещё бабье лето, но, чтобы оно наступило, нужно сначала ощутить дискомфорт. Бабье лето – это период теплой и сухой погоды после затяжного ненастья. Чтобы ощутить от него удовольствие, надо сначала будет поёжиться. Если говорить об отдыхе у реки или озера, следующие выходные, конечно, будут уже совершенно не такими», - сказал Вильфанд.
По его словам, выходные в Москве будут солнечными, но пройдут под аккомпанемент небольших дождей, температура будет в районе 25 градусов, а в понедельник она понизится до 20.
«В понедельник тоже будет достаточно теплая погода, но уже облачная, а вот со вторника начнется более существенное снижение температуры и кратковременные дожди, которые продлятся до конца недели. Со среды температура будет ниже 20 градусов. По сравнению с этой неделей будет уже совсем другая погода», - заключил собеседник НСН.
Ранее Вильфанд сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на Москву прямо сейчас идет барическая волна, однако никаких катаклизмов она не принесет.
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