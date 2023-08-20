В Москве местами выпало более 40% месячной нормы осадков

В воскресенье на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки, сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

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В отдельных районах менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град.

Наибольшее количество осадков зафиксировано на северо-востоке, севере и северо-западе Москвы. Жителей столицы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» синоптик Надежда Точенова предупредила, что после 20 августа дожди в столице и области участятся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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