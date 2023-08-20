В Москве местами выпало более 40% месячной нормы осадков
В воскресенье на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки, сообщил комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
В отдельных районах менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град.
Наибольшее количество осадков зафиксировано на северо-востоке, севере и северо-западе Москвы. Жителей столицы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
В беседе с газетой «Вечерняя Москва» синоптик Надежда Точенова предупредила, что после 20 августа дожди в столице и области участятся, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru