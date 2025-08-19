В Москве впервые представят жимолость в шоколаде

В России впервые представят десерт «Жимолость в шоколаде», рассказал основатель компании Frambini Александр Смирнов.

Ягода собирается вручную в сибирских регионах и становится основой уникального продукта, который соединяет гастрономию и социальную миссию.

«Жимолость в шоколаде — это символ Сибири, который мы хотим сделать достоянием всей страны. Мы показываем, что Россия может создавать продукты мирового уровня, опираясь на собственные ресурсы. Для нас это не просто десерт, а миссия: поддерживать регионы, людей и природу», — отметил Смирнов.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
