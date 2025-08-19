В Москве впервые представят жимолость в шоколаде

Строительство станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии началось в Москве Концерты и экскурсии ко Дню российского флага пройдут в Москве 22 и 23 августа Около 100 культурных площадок Москвы присоединятся к «Ночи кино» 23 августа Серия блицтурниров по шахматам проходит в столице Московский зоопарк отпразднует день рождения панды Катюши