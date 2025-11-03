СМИ: Конкретика о вводе международных сил в Газу появится вскоре

Конкретные данные по переговорам об отправке международных сил в сектор Газа могут появиться уже на этой неделе. Об этом пишет газета Türkiye, ссылаясь на источники.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют представить план размещения международных стабилизационных сил в Газе (International Stabilisation Force, ISF) в ближайшие недели.

«Переговоры... продолжаются. Мы ожидаем, что в течение этой недели ситуация прояснится. Турция, как один из архитекторов перемирия, обязательно должна быть представлена в Газе», - отмечает издание.

Источник подчеркнул, что Анкара хочет задействовать в миссии подразделения, способные оказывать на месте практическую помощь. В частности, намечена отправка поисково-спасательных и инженерных частей, создание многонационального подразделения, в обеспечении безопасности которого буду участвовать Египет, Пакистан и Азербайджан. Кроме того, несколько высокопоставленных офицеров могут направить в Газу как наблюдателей.

Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о перемирии в Газе. По условиям соглашения стороны отпустили заложников и освободили заключенных, напоминает Ura.ru.

