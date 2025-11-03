СМИ: Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20

По данным источника, еще 320 человек пострадали. До этого говорилось о десяти жертвах и 260 пострадавших, пишет «РЕН ТВ».

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



