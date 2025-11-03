СМИ: Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
3 ноября 202508:45
В Афганистане в результате землетрясения погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на Минздрав республики.
По данным источника, еще 320 человек пострадали. До этого говорилось о десяти жертвах и 260 пострадавших, пишет «РЕН ТВ».
Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
