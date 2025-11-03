В РФ открыли новый вид вымершего медведя весом 700 кг

В России открыли новый вид вымершего гигантского медведя весом 700 кг, сообщает РИА Новости.

Открытие сделал российский палеонтолог Алексей Лопатин. Он назвал зверя ураканом Борисяка в честь известного советского ученого Алексея Борисяка. По словам специалиста, вымерший гигант является родственником современным большим пандам. Отмечается, что новый вид удалось открыть благодаря найденным на территории Ставропольского края останкам, возраст которых оценивается в 5,5-6 млн лет.

Лопатин подчеркнул, что показатели веса в 700 кг велики даже по меркам гигантских медведей. Ученый рассказал, что зверь был активен и мог очень быстро бегать. Палеонтолог добавил, что уракан Борисяка пока представлен только одной особью, но специалисты продолжают регулярно находить новые окаменелости.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
