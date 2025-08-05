Диетолог объяснила, почему предпочла волгоградские арбузы астраханским
5 августа 202515:11
Ярослав Харитонов
В хорошем арбузе содержатся только полезные вещества, поэтому его можно съедать хоть каждый день, заявила НСН Анна Белоусова.
Хороший арбуз помогает разгрузиться организму, но плохой может навредить даже одним кусочком, рассказала диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в разговоре с НСН.
«Даже натуральный и хороший арбуз все равно содержит остаточные концентрации нитратов, как и любой овощ, выращенный на земле. Это естественно, потому что они все есть в любом огороде. На организм человека никакого отрицательного влияния они не имеют, такие арбузы можно есть и ежедневно. Но если мы попадаем на арбуз, вскормленный на нитратах, то есть откровенно плохой, то тут даже дольки арбуза может хватить, чтобы возникло отравление. В Москве люди по старой памяти покупают астраханские и считают их самыми лучшими, но ситуация уже изменилась, там используется большое количество азотистых удобрений, поэтому я бы сделала выбор в пользу волгоградских», — отметила она.
Нутрициолог добавила, что некоторым людям все же стоит быть осторожными.
«Надо учитывать то, что в этом продукте довольно большая сахарная нагрузка. Здесь аккуратными должны быть люди с диабетом первого типа. Диетологи арбузы очень любят, потому что это интересная ягода, хорошее мочегонное, а для печени, наоборот, разгрузка. Если человек часть своего рациона дневного заменяет на арбузы, то это даже хорошо. Комбинация с хлебом также не выглядит критичной, но возможно, стоит делать перерывы между арбузом и другой едой хотя бы в час-полтора», — заключила собеседница НСН.
Ранее Белоусова объяснила в эфире НСН, как черешня помогает женскому здоровью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru