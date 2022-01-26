В Москве в 3 раза увеличилось число желающих сдать бесплатный тест на COVID-19

Число желающих сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус увеличилось среди москвичей в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что из-за увеличенного потока людей в пунктах экспресс-тестирования в метро некоторые пункты были перенесены в офисы «Мои документы».