В Москве в 3 раза увеличилось число желающих сдать бесплатный тест на COVID-19
Число желающих сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус увеличилось среди москвичей в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что из-за увеличенного потока людей в пунктах экспресс-тестирования в метро некоторые пункты были перенесены в офисы «Мои документы».
Ранее сообщалось, что спрос на медицинские маски упал по сравнению с 2021 годом, на сегодняшний день не отмечен большой ажиотаж среди граждан на этот товар. Об этом заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Опрос крупных аптечных сетей показал, что продажи защитных масок, санитайзеров и экспресс-тестов на коронавирус в России резко возросли за последнюю неделю. На фоне распространения омикрон-штамма продажи по ряду категорий с 7 по 13 января увеличились в семь раз. В частности, «Аптечная сеть 36,6» продала на 20% больше экспресс-тестов по сравнению с предыдущей неделей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru