В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве снизился до 42,2%. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

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Отмечается, что в конце 2021 года коллективный иммунитет составлял 71,4%. Так, коллективный иммунитет к COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 48%.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. По его словам, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусРоссия
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