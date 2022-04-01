В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве снизился до 42,2%. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Отмечается, что в конце 2021 года коллективный иммунитет составлял 71,4%. Так, коллективный иммунитет к COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 48%.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. По его словам, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе.
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