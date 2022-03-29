Попова назвала долю «омикрона» среди зараженных коронавирусом в России

Спецназ РФ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине Нидерланды и Бельгия высылают 38 дипломатов РФ США намерены вводить санкции против компаний, задействованных в цепи поставок РФ Поклонская призвала людей сделать выбор в пользу мира ФИФА не внесла в повестку конгресса вопрос об исключении России