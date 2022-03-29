Попова назвала долю «омикрона» среди зараженных коронавирусом в России
29 марта 202215:45
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, практически каждый выявленный в России случай заражения коронавирусом приходится на штамм «омикрон», сообщает тАСС.
«Штамм «омикрон», по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов», - уточнила она.
Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что Россию ожидает вспышка нового штамма коронавируса, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru