В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 оказался выше общероссийского
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 61%. Это на 16% выше общероссийского показателя, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф.
Так, первым компонентом в Москве привились 5 199 951 человек, полную вакцинацию на 15 октября прошли 4 784 127 человек.
«Коллективный иммунитет 61%», - говорится на сайте.
По данным портала, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье также выше среднего по России и составляет 64%.
В Подмосковье 3 615 457 человек привились первым компонентом вакцины от COVID, 3 436 225 прошли полную вакцинацию.
Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рассказала о запуске на портале стопкоронавирус.рф счетчика вакцинации и тепловой карты ситуации с COVID-19 в регионах России.
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