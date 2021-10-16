В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 оказался выше общероссийского

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 61%. Это на 16% выше общероссийского показателя, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф.

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Так, первым компонентом в Москве привились 5 199 951 человек, полную вакцинацию на 15 октября прошли 4 784 127 человек.

«Коллективный иммунитет 61%», - говорится на сайте.

По данным портала, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье также выше среднего по России и составляет 64%.

В Подмосковье 3 615 457 человек привились первым компонентом вакцины от COVID, 3 436 225 прошли полную вакцинацию.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рассказала о запуске на портале стопкоронавирус.рф счетчика вакцинации и тепловой карты ситуации с COVID-19 в регионах России.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеМоскваВакцинацияВакцина
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