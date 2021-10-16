Голикова: На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от COVID-19

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», - сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

О вакцинации можно судить по данным о количестве привитых первым компонентом вакцины и тех, у кого «полностью законченная вакцинация». Также на портале есть информация о показатели коллективного иммунитета для всей России и каждого отдельного региона.

Данные тепловой карты помогут составить представление об эпидемиологической ситуации в регионе по COVID-19. Она окрашена двумя цветами. Включение региона в ту или иную зону происходит на основе пяти критериев Роспотребнадзора и Минздрава России. В них входит заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

«Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия»,- отметила Татьяна Голикова.

Ранее 16 октября стало известно, что в России зафиксированы новые COVID-рекорды - 1 002 погибших и 21 883 выздоровевших за сутки. За прошедшие сутки в России выявлено всего 33 208 новых случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране регистрируют 7 958 384 заболевших.



