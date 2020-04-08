В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

Возраст скончавшихся пациентов от 46 до 90 лет. Отмечается, что у всех имелись хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы, бронхит.

Напомним, по данным штаба, за прошедшие сутки в столице обнаружено 660 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за весь период составляет 5841.

Ранее сообщалось, что у бессимптомно переболевших коронавирусом пациентов обнаружено поражение легких. Японские ученые назвали это "эффектом матового стекла".



