В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Оперштаб в Москве проинформировал о регистрации еще семи летальных исходов у пациентов с подтвержденным коронавирусом. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале штаба.
Возраст скончавшихся пациентов от 46 до 90 лет. Отмечается, что у всех имелись хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы, бронхит.
Напомним, по данным штаба, за прошедшие сутки в столице обнаружено 660 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за весь период составляет 5841.
Ранее сообщалось, что у бессимптомно переболевших коронавирусом пациентов обнаружено поражение легких. Японские ученые назвали это "эффектом матового стекла".
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