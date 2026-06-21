Трамп: США могут взять Ормузский пролив под свой контроль

По словам Ингста, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты способны взять Ормузский пролив под свой контроль, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, американский лидер добавил, что в таком случае Вашингтон будет забирать себе 20% от всего объема нефти, проходящей через этот пролив.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, призванный закрепить прекращение боевых действий и дать старт новому этапу переговоров. Очная встреча делегаций в Швейцарии планировалась на следующий день, однако была перенесена на два дня из-за новой волны ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане.

20 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий Израиля в Ливане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».