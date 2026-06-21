Трамп: США могут взять Ормузский пролив под свой контроль
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может установить контроль над Ормузским проливом. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Ингст по итогам интервью с американским лидером.
По словам Ингста, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты способны взять Ормузский пролив под свой контроль, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, американский лидер добавил, что в таком случае Вашингтон будет забирать себе 20% от всего объема нефти, проходящей через этот пролив.
В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, призванный закрепить прекращение боевых действий и дать старт новому этапу переговоров. Очная встреча делегаций в Швейцарии планировалась на следующий день, однако была перенесена на два дня из-за новой волны ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане.
20 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий Израиля в Ливане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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