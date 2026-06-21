Самую высокую в мире статую Лионеля Месси установили в Аргентине

По данным издания, знаменитый футболист в форме сборной Аргентины стоит на коленях, вытянув вверх правую руку. Между его коленями располагается кубок чемпионата мира.

Автором масштабного проекта выступил местный скульптор Альдо Бероиса. Вместе с командой рабочих и неравнодушных жителей города он трудился над созданием памятника почти год.

До этого титул самой большой статуи Месси принадлежал монументу из индийской Калькутты высотой 21 метр. Однако в начале июня индийский памятник пришлось демонтировать из-за жалоб местных жителей на его неустойчивость при сильных порывах ветра.

Лионелю Месси 38 лет и он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. На счету капитана национальной команды победа на чемпионате мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024) и трофей «Финалиссимы» (2022). Месси и Криштиану - единственные футболисты в истории, которые принимали участие в шести чемпионатах мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».