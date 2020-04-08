Медики оценили президентские выплаты

«Риск одинаковый у всех. И у медсестер, и у санитарок. Есть врачебные бригады, есть фельдшерские бригады. Все они могут нарваться на коронавирус, на инсульт, инфаркт – на что угодно. Поэтому, если и должна быть какая-то разница, то она не должна быть столь существенной. 80 тысяч и 50 тысяч – разница большая, - сказал медик. Пока мы не узнаем результаты анализов, мы не можем сказать, есть у кого-то в бригаде КВ – коронавирус - или нет. Это будет известно спустя два-три дня. А человек продолжает работать в коллективе. И если есть вирус, то он может заразить других. Естественно, медикам, которые заразились, тоже нужно доплачивать. Они имеют право на компенсацию», - отметил собеседник НСН.

Также нет ясности, кто именно может претендовать на доплату.

«Врачи в стационаре и врачи скорой помощи – это разное поле деятельности, разные специальности и разный объем работ. Нужна градация, чтобы люди не путались: всем врачам эти доплаты или каким-то по отдельности. А врачи в разных регионах получат равные суммы? Эти моменты не ясны», - добавил собеседник НСН.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с главами регионов, представителями правительства и администрации президента, на котором анонсировал новые меры поддержки граждан во время распространения коронавируса.

