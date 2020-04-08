Медики оценили президентские выплаты
Врач скорой помощи в эфире НСН признался, что пока вопросов больше, чем ответов.
Президент Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплатам медперсонала за работу с пациентами с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров - 50 тысяч, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.
Врач скорой помощи Михаил Коневский в эфире НСН поднял вопрос о компенсации медикам, которые заразились коронавирусом от больных.
«Риск одинаковый у всех. И у медсестер, и у санитарок. Есть врачебные бригады, есть фельдшерские бригады. Все они могут нарваться на коронавирус, на инсульт, инфаркт – на что угодно. Поэтому, если и должна быть какая-то разница, то она не должна быть столь существенной. 80 тысяч и 50 тысяч – разница большая, - сказал медик. Пока мы не узнаем результаты анализов, мы не можем сказать, есть у кого-то в бригаде КВ – коронавирус - или нет. Это будет известно спустя два-три дня. А человек продолжает работать в коллективе. И если есть вирус, то он может заразить других. Естественно, медикам, которые заразились, тоже нужно доплачивать. Они имеют право на компенсацию», - отметил собеседник НСН.
Также нет ясности, кто именно может претендовать на доплату.
«Врачи в стационаре и врачи скорой помощи – это разное поле деятельности, разные специальности и разный объем работ. Нужна градация, чтобы люди не путались: всем врачам эти доплаты или каким-то по отдельности. А врачи в разных регионах получат равные суммы? Эти моменты не ясны», - добавил собеседник НСН.
Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с главами регионов, представителями правительства и администрации президента, на котором анонсировал новые меры поддержки граждан во время распространения коронавируса.
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