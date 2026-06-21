Трамп заявил, что британский премьер Стармер уйдёт в отставку

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в скором времени покинет свой пост. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

СМИ: Стармер может подать в отставку 22 июня

По мнению американского президента, британский премьер допустил масштабные провалы по двум критически важным для страны направлениям - в вопросах иммиграции и энергетики.

Накануне газета The Telegraph, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что соратники Стармера убеждены в его скором уходе. По данным издания, премьер-министр уже морально готовится к отставке и может официально объявить о своем решении в ближайший понедельник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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