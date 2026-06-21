Краснодарец, обезвредивший напавшего с ножом в ТЦ, получит премию Кеосаяна
Александр Воевода, который обезвредил нападавшего на людей в торговом центре в Краснодаре, получит 14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем «Максе».
Премия имени Тиграна Кеосаяна вручается людям, совершившим героические поступки. Размер премии - один миллион рублей. Получателей выбирает лично Маргарита Симоньян. Она учредила премию после того, как узнала о воспитательницах детского сада в Бугуруслане Лидии Галеевой и Людмиле Платоновой. В начале февраля они, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом.
Накануне в Краснодаре вооружённый ножом парень напал на отделение МФЦ в торговом центре West Mall. Погибла 41-летняя женщина, ещё несколько человек получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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