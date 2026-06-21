Краснодарец, обезвредивший напавшего с ножом в ТЦ, получит премию Кеосаяна

СК возбудил дело о теракте после атаки Украины на Керченский полуостров

Почти 700 тысяч специалистов будет работать в лагерях этим летом, заявили в Минпросвещения

В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим

Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

Россияне назвали места для идеального отпуска