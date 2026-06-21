В Каспийском море поврежден подводный нефтепровод «Азнефти»

По информации SOCAR, 19 июня в профильные службы производственного объединения «Азнефть» поступили сообщения о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. Для уточнения ситуации была проведена разведка акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с привлечением вертолетов и морских судов. В ходе мониторинга было обнаружено нефтяное пятно, а источником загрязнения определили один из подводных трубопроводов «Азнефти». Сразу после выявления места утечки транспортировка нефти по данному участку была полностью остановлена.

В компании также сообщили, что водолазная служба провела обследование дна и зафиксировала на трубопроводе механические повреждения. По предварительным оценкам специалистов, разгерметизация произошла в результате столкновения трубы с посторонним предметом, предположительно, судовым якорем.

В SOCAR подчеркнули, что ремонтные бригады приступили к восстановительным работам незамедлительно. До полного устранения неисправности эксплуатация аварийного трубопровода останется приостановленной.

В прошлом году были повреждены несколько подводных кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».