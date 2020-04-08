У бессимптомно переболевших коронавирусом пациентов обнаружено поражение легких

Отмечается, что ученые изучили КТ пассажиров с лайнера Diamond Princess. Из 104 заразившихся во время поездки на корабле заболевание без явных симптомов протекало у 76 людей. При этом при анализе КТ у большей части из них (41 человека) были обнаружены изменения в легких, пишет агентство.

Обнаруженные изменения ученые назвали "эффект матового стекла" и пришли к выводу, что бессимптомное течение заболевания также отражается на легких, отмечает Дни.ру.



