У бессимптомно переболевших коронавирусом пациентов обнаружено поражение легких
Ученые из Японии, исследовавшие результаты компьютерной томографии (КТ) переболевших бессимптомно коронавирусом пациентов, обнаружили поражения легочных тканей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ученые изучили КТ пассажиров с лайнера Diamond Princess. Из 104 заразившихся во время поездки на корабле заболевание без явных симптомов протекало у 76 людей. При этом при анализе КТ у большей части из них (41 человека) были обнаружены изменения в легких, пишет агентство.
Обнаруженные изменения ученые назвали "эффект матового стекла" и пришли к выводу, что бессимптомное течение заболевания также отражается на легких, отмечает Дни.ру.
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