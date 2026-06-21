Пенсионер во Франции решил, что началась революция и открыл стрельбу по жандармам

По информации местных правоохранительных органов, тревожный звонок поступил около семи часов вечера 20 июня. Супруга пенсионера сообщила диспетчерам, что ее муж вооружился винтовкой, схватил патроны и покинул дом. При этом женщина передала, что муж кричал о начале революции и свержении главы государства, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие по вызову пятеро жандармов быстро обнаружили вооруженного мужчину неподалеку от его дома. Когда стражи порядка попытались вступить с ним в диалог и сделали несколько шагов навстречу, пенсионер открыл огонь, ранив двоих сотрудников. Жандармы были вынуждены открыть ответный огонь, в результате чего стрелок получил ранение в руку. После этого мужчина убежал к себе домой и забаррикадировался в подвале. Спустя некоторое время он согласился сдаться полиции.

Пострадавшего пенсионера доставили в медицинское учреждение, где врачи извлекли застрявшую в его руке пулю. После этого его взяли под стражу. В отношении мужчины будет проведена обязательная психиатрическая экспертиза. Раненые жандармы также были госпитализированы, однако, по данным медиков, их жизни вне опасности.

В прокуратуре уточнили, что ранее пожилой француз никогда не привлекался к уголовной ответственности и не фигурировал в делах правоохранительных органов. До выхода на пенсию около 20 лет назад он работал ремесленником. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не согласных с его политикой совершить в Армении революцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».