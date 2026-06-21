Пенсионер во Франции решил, что началась революция и открыл стрельбу по жандармам
Пожилой мужчина, убежденный в том, что во Франции начался переворот, открыл стрельбу по жандармам, приехавшим к его дому. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации местных правоохранительных органов, тревожный звонок поступил около семи часов вечера 20 июня. Супруга пенсионера сообщила диспетчерам, что ее муж вооружился винтовкой, схватил патроны и покинул дом. При этом женщина передала, что муж кричал о начале революции и свержении главы государства, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Прибывшие по вызову пятеро жандармов быстро обнаружили вооруженного мужчину неподалеку от его дома. Когда стражи порядка попытались вступить с ним в диалог и сделали несколько шагов навстречу, пенсионер открыл огонь, ранив двоих сотрудников. Жандармы были вынуждены открыть ответный огонь, в результате чего стрелок получил ранение в руку. После этого мужчина убежал к себе домой и забаррикадировался в подвале. Спустя некоторое время он согласился сдаться полиции.
Пострадавшего пенсионера доставили в медицинское учреждение, где врачи извлекли застрявшую в его руке пулю. После этого его взяли под стражу. В отношении мужчины будет проведена обязательная психиатрическая экспертиза. Раненые жандармы также были госпитализированы, однако, по данным медиков, их жизни вне опасности.
В прокуратуре уточнили, что ранее пожилой француз никогда не привлекался к уголовной ответственности и не фигурировал в делах правоохранительных органов. До выхода на пенсию около 20 лет назад он работал ремесленником. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не согласных с его политикой совершить в Армении революцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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