В Москве умерли еще 55 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 55 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 497.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса, из них 3229 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ранее НСН писала о том, что в ВОЗ заявили о необходимости научиться жить с COVID-19, стараясь при этом сохранить общества открытыми.

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ФОТО: pixabay.com
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