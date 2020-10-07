В Москве умерли еще 55 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 55 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 497.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса, из них 3229 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ранее НСН писала о том, что в ВОЗ заявили о необходимости научиться жить с COVID-19, стараясь при этом сохранить общества открытыми.
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Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru