В Москве умерли еще 55 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 497.



По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса, из них 3229 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ранее НСН писала о том, что в ВОЗ заявили о необходимости научиться жить с COVID-19, стараясь при этом сохранить общества открытыми.

