Вирусологи дали советы по диагностике COVID-19 в домашних условиях
Специалисты предсказали в эфире НСН новый дефицит в российских аптеках на фоне второй волны коронавируса.
Академик РАН Виталий Зверев посоветовал следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, чтобы не пропустить признаки тяжелой формы коронавируса.
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн уточнил в эфире НСН, что прибор нужно правильно применять. В частности, он отметил, что для точности показаний пульсоксиметр нужно использовать несколько раз. По его словам, если человек твердо видит, что уровень кислорода в крови опустился ниже 94, ему рекомендуется обратиться ко врачам.
Вместе с тем Альштейн добавил, что если все бросятся в аптеку за этим прибором, то это вызовет новый дефицит.
«Чтобы этого не было, не нужно особо пропагандировать этот метод профилактики», - сказал он.
В свою очередь, вирусолог Виктор Зуев отметил в беседе с НСН, что всякое предложение нужно принимать с благодарностью.
«В этой суматохе все средства хороши. Диагностические приемы не надо отбрасывать, а время поможет их систематизировать», - отметил специалист.
По его словам, прибор действительно нужен. Он отметил, что самостоятельно оценить уровень кислорода в крови практически невозможно, так как человеческие ощущения настолько обманчивы, что на них не стоит опираться в медицинских вопросах.
Ранее сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску. По их словам, данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиения позволят сделать вывод о заражении коронавирусом.
Производство одной системы в лaборaторных условиях стоит около 50 сингaпурских доллaров (примерно 36,5 доллaрa США), но если производство стaнет мaссовым, стоимость одной тaкой мaски будет около 20 сингaпурских доллaров (в рaйоне 14,6 доллaрa США).
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