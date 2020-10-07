Вирусологи дали советы по диагностике COVID-19 в домашних условиях

Вместе с тем Альштейн добавил, что если все бросятся в аптеку за этим прибором, то это вызовет новый дефицит.

«Чтобы этого не было, не нужно особо пропагандировать этот метод профилактики», - сказал он.

В свою очередь, вирусолог Виктор Зуев отметил в беседе с НСН, что всякое предложение нужно принимать с благодарностью.

«В этой суматохе все средства хороши. Диагностические приемы не надо отбрасывать, а время поможет их систематизировать», - отметил специалист.

По его словам, прибор действительно нужен. Он отметил, что самостоятельно оценить уровень кислорода в крови практически невозможно, так как человеческие ощущения настолько обманчивы, что на них не стоит опираться в медицинских вопросах.

Ранее сингапурские ученые разработали специальную систему датчиков, способную фиксировать признаки заражения COVID-19, ее можно встроить в любую маску. По их словам, данные о температуре тела, насыщении крови кислородом, артериальном давлении и частоте сердцебиения позволят сделать вывод о заражении коронавирусом.

Производство одной системы в лaборaторных условиях стоит около 50 сингaпурских доллaров (примерно 36,5 доллaрa США), но если производство стaнет мaссовым, стоимость одной тaкой мaски будет около 20 сингaпурских доллaров (в рaйоне 14,6 доллaрa США).

