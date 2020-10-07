ВОЗ выступает за введение ограничений по коронавирусу
Мир должен научиться жить с COVID-19, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости коронавирусом необходимо вводить различные ограничения. Такой позиции придерживается представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что в последние недели наблюдается быстрый рост числа случаев заражения не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Вуйнович отметила, что в такой ситуации самый быстрый способ добиться «выравнивания» числа случаев – это введение различных уровней ограничений.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что большинство стран реагирует на коронавирусную инфекцию на твердую двойку или на тройку с минусом.
Однако, по его мнению, есть страны, которые демонстрируют очень хорошую организацию в борьбе с COVID-19, в частности Китай. На сегодняшний день, по оценкам Онищенко, КНР является самой безопасной страной с точки зрения ситуации с COVID-19, пишет РИА Новости.
Среди других стран с «адекватной организацией обеспечения биологической безопасности» он выделил Южную Корею и Вьетнам, сообщает Газета.ру.
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