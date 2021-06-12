В Москве суточная заболеваемость коронавируса преодолела максимум с начала года

В столице за прошедшие сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с начала 2021 года - 6 701 человек, отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость за сутки выросла примерно на 14% (+848 случаев) и составила 6 701 подтвержденных фактов COVID-19.