В Москве суточная заболеваемость коронавируса преодолела максимум с начала года

В столице за прошедшие сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом с начала 2021 года - 6 701 человек, отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость за сутки выросла примерно на 14% (+848 случаев) и составила 6 701 подтвержденных фактов COVID-19.

Столичные бизнесмены предложили выдавать значки и премии сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

В целом в Москве к 12 июня общее количество заболевших составляет 1 млн 227 тыс. 13 человек.

За истекшие сутки от коронавируса скончались 67 москвичей, всего с начала пандемии - 20 838 человек.

С заболеванием справились и выздоровели за прошедшие 24 часа 2 725 жителей столицы. Всего вылечились от COVID-19 1 млн 90 тыс. 700 москвичей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" призвал вакцинироваться работников сферы услуг. Сотрудники московских предприятий торговли, общественного питания и услуг должны сделать прививку от коронавируса, чтобы избежать ввода ограничений., отметил он.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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