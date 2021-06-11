Столичные бизнесмены предложили выдавать значки и премии сотрудникам за вакцинацию от COVID-19

Столичные предприниматели предложили выплачивать премии сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, а также раздавать им значки «Я вакцинирован». Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк по итогам встречи с предпринимательским сообществом.

Кроме того, Немерюк прокомментировал предложение предпринимателей о введении антиковидных зон в ресторанах.

«Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, какие требования. И, собственно говоря, хватит ли у них на это сил и возможностей», — цитирует Немерюка ТАСС.

Также первый замруководителя аппарата столичного мэра и правительства сообщил, что мэрия не рассматривает возможность отмены требования по ношению перчаток для посетителей заведений общепита. По словам Немерюка, «об этом необходимо спросить Роспотребнадзор».

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не будут усиливать антиковидные требования, однако намерены ужесточить проверки существующих мер борьбы с COVID-19, сообщает «Свободная пресса».

